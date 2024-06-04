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The Morning Pitt: The quarterback problem

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

On today's Morning Pitt, we're continuing a conversation from last week about Pitt's quarterbacks under Pat Narduzzi. Why is it so tough to rank the top five quarterbacks under Narduzzi? And what does that say about Narduzzi's tenure with the Panthers?

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