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The Morning Pitt: The quarterback problem
Chris Peak
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Panther-lair
Publisher
On today's Morning Pitt, we're continuing a conversation from last week about Pitt's quarterbacks under Pat Narduzzi. Why is it so tough to rank the top five quarterbacks under Narduzzi? And what does that say about Narduzzi's tenure with the Panthers?
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