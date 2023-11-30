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The Morning Pitt: The portal gets nuts

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Transfer season is in full swing - and the portal isn't even open yet. On today's Morning Pitt, we're talking about the seven Pitt players who entered the portal, what it means for the Panthers and how the world of college football is changing quickly.

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