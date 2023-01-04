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The Morning Pitt: The Panthers keep rolling

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt kept the momentum up on Tuesday night at the Petersen Events Center when the Panthers upset No. 11 Virginia 68-65. On today's Morning Pitt, we're talking about Pitt's latest win, how this team keeps winning and how it can stay on a roll.

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