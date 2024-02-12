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The Morning Pitt: The offensive turnover is complete

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

With news that Tiquan Underwood is going to the NFL, Pitt's offensive turnover is complete. What does it mean for Pat Narduzzi heading into the 2024 season? We're breaking it down on today's Morning Pitt.

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