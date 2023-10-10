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The Morning Pitt: The most interesting thing Pat Narduzzi said on Monday

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Forget the talk about changing quarterbacks - was there something else Pat Narduzzi said Monday that was far more interesting? We think so, and we're talking about it on today's Morning Pitt.

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