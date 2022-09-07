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The Morning Pitt: The most interesting thing anyone said this week

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

What was the most interesting thing anyone said this week? That's our main focus on today's Morning Pitt, but we're also talking about two key defensive plays that have been overlooked, the latest rankings in the AP and coaches poll and more ticketing/attendance nonsense.

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