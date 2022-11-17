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The Morning Pitt: The legacy of the seniors

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Saturday is Pitt's final home game of the 2022 season, which means it's Senior Day. On today's Morning Pitt, we're looking at the 27 scholarship seniors on the roster - what they accomplished, what their careers have been and what legacy they're leaving with the Panthers.

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