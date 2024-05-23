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The Morning Pitt: The House settlement, transfers and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

We've got a bunch of topics to discuss on today's Morning Pitt, from the NCAA's proposed settlement in the House case to transfers who left Pitt and more.

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