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The Morning Pitt: The Goncalves injury, WPIAL recruiting misses and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

On today's Morning Pitt: what's next for Pitt's offensive line after losing Matt Goncalves? And what's next for Pitt recruiting after losing two top local 2025 targets? All that and more right here.

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