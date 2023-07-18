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The Morning Pitt: The five worst positions of the Narduzzi era

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

After counting down the top five position groups of the last eight seasons yesterday, we're looking at the bottom half of the list: which five position groups make up the worst of the Pat Narduzzi era? We're listing them - and some reasons for optimism with a few - on today's Morning Pitt.

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