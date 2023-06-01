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The Morning Pitt: The first big recruiting weekend is here

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Today's the day: The start of the first big official visit weekend of June. Recruits will arrive on campus today, and we're getting you ready with a full rundown of who's visiting, who stands out the most and who might commit.

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