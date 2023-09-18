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The Morning Pitt: The day after the day after West Virginia

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On the day after the day after West Virginia, there's only one thing to (keep) talking about: quarterbacks. What do we think about Phil Jurkovec after stewing on his performance for another day or two? And will Pat Narduzzi make a move? All that and more right here.

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