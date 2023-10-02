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The Morning Pitt: The day after the day after Virginia Tech

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On the Monday after Pitt's loss to Virginia Tech, we're thinking less about that game and more about what the Panthers need to do moving forward.

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