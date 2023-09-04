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The Morning Pitt: The day after the day after Pitt's win over Wofford

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

It's the Monday after Pitt's season opener, and we're wrapping up the blowout win over Wofford. What stood out? What needs to improve? All that and more on the Labor Day edition of the Morning Pitt.

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