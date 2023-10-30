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The Morning Pitt: The day after the day after Notre Dame

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On the day after the day after Pitt's blowout loss at Notre Dame, we're talking about Pat Narduzzi's post-game comments and the forest and the trees from that game.

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