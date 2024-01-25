Advertisement
News More News
ago football Edit

The Morning Pitt: The 2024 schedule and some transfer talk

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On today's Morning Pitt, we're breaking down Pitt's 2024 football schedule and talking about one big topic regarding the Panthers' incoming transfers.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement