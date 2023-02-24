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The Morning Pitt: Syracuse, Senior Night, ACC standings and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

We're covering a lot of ground on the Friday edition of the Morning Pitt with Syracuse coming to town, Senior Day scheduled for Saturday and the ACC standings looking really, really interesting.

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