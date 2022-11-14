News More News
{{ timeAgo('2022-11-14 05:55:05 -0600') }} football Edit

The Morning Pitt: Standouts in a blowout

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

What stood out in Pitt's 37-7 win at Virginia on Saturday? On today's Morning Pitt, we're starting the week with a look back at that game plus some thoughts on Pitt's 25-point loss to West Virginia in basketball on Friday night.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}