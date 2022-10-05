News More News
{{ timeAgo('2022-10-05 06:09:21 -0500') }} football Edit

The Morning Pitt: Slim margins for defense and special teams

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's offense is struggling right now, and that's putting a lot of pressure on the Panthers' defense and special teams. How have those units responded? And where do they need to improve? That's what we're talking about on today's Morning Pitt.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}