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ago football Edit

The Morning Pitt: Setting goals for the defense

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

We've been talking a lot on the offense lately, but today we're turning our attention to the defense. What goals should Pitt have on that side of the ball? We've got some numbers they should shoot for.

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