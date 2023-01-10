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{{ timeAgo('2023-01-10 05:58:34 -0600') }} football Edit

The Morning Pitt: Seniors making decisions

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt has a lot of seniors who can come back for another year of eligibility, and those players have been announcing their decisions lately. On today's Morning Pitt, we're looking at the latest decisions, what they mean for the Panthers in 2023 and which seniors have not yet made an announcement.

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