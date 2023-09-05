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The Morning Pitt: River City Rivalry, ACC expansion, Hueitt and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On today's Morning Pitt, we're pouring one out for the River City Rivalry. Plus, we're looking at what the additions of Cal, Stanford and SMU mean for the ACC and breaking down the addition of guard Michael Hueitt for Pitt hoops.

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