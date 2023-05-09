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The Morning Pitt: Reckoning comes for Lyke's first hires

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

With the firing of softball coach Jodi Hermanek on Monday, Heather Lyke has now fired three of the first coaches she hired at Pitt. On today's Morning Pitt, we're discussing Lyke's track record with head coaches and which programs need to take a big step forward.

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