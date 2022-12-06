News More News
{{ timeAgo('2022-12-06 06:00:00 -0600') }} football Edit

The Morning Pitt: Quarterbacks gone wild

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

If it seemed like there was a lot of quarterback activity for Pitt on Monday, it's because there was, as the Panthers lost one quarterback to transfer, added one quarterback via transfer and landed a commitment from a high school recruit. On today's Morning Pitt, we're breaking down all of the latest developments.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}