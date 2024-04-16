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The Morning Pitt: Pitt gets its center for next season

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt hoops got some good news on Monday when Florida State forward Cam Corhen committed to the Panthers as a transfer. On today's Morning Pitt, we're talking about the impact of Corhen's transfer, how he fits, what Pitt needs next and a lot more.

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