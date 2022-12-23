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The Morning Pitt: Pitt basketball and the fun factor

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt basketball has something this season that it hasn't had in a long time: fun. On today's Morning Pitt, we're talking about the energy, excitement and plain old fun of the 2022-23 Panthers as they sit with a 9-4 record and a 2-0 mark in the ACC.

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