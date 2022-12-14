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The Morning Pitt: Pitt adds another back to the 2023 class

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt got a commitment from Georgia running back TJ Harvison on Tuesday. What does that commitment mean for the Panthers' 2023 recruiting class? And what does the running back room look like going forward? We're breaking it all down on today's Morning Pitt.

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