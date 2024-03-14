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The Morning Pitt: Panthers get a rubber match with Wake Forest

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt will see a familiar foe in today's ACC Tournament quarterfinal game: it's Wake Forest, the team that lost to the Panthers at the Petersen Events Center in January but beat them soundly in Winston-Salem last month. What do we expect from today's game? We're breaking it down on today's Morning Pitt.

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