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The Morning Pitt: No tournaments for Pitt

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

It's the Monday after Selection Sunday, and Pitt is going nowhere this offseason after the Panthers got shut out of the NCAA Tournament and declined an invitation to the NIT. On today's Morning Pitt, we're talking about the snub, the decision to skip the NIT and a lot more.

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