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The Morning Pitt: New Year's resolutions for Pitt athletics

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On the first Morning Pitt of 2024, we've got five (or so) resolutions for Pitt football, Pitt basketball and Pitt athletics in the new year.

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