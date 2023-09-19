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The Morning Pitt: Narduzzi's next step with the quarterbacks

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pat Narduzzi didn't commit to a quarterback change at his weekly press conference on Monday, and while that doesn't guarantee anything, it does lay out a path for what Pitt's head coach needs to do this week.

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