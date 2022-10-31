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The Morning Pitt: Narduzzi's big decision

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On the Halloween edition of the Morning Pitt, Pat Narduzzi is facing a big decision - and whichever way he leans is going to have a significant impact on the rest of the season. We're talking about Pitt's offense and more at the start of the week.

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