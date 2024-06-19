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The Morning Pitt: Narduzzi makes a move with the coaching staff

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pat Narduzzi announced a change to Pitt's coaching staff on Tuesday, naming safeties coach Cory Sanders assistant head coach. What does that promotion mean and why did Sanders get it? We're breaking it down on today's Morning Pitt.

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