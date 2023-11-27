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The Morning Pitt: Narduzzi makes a change

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On Sunday, Pat Narduzzi made a big change to his coaching staff when he fired offensive coordinator Frank Cignetti. Today we're talking about that move, why it happened and what it means for Pitt going forward.

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