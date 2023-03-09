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The Morning Pitt: Moving on to Thursday

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

It wasn't easy, but Pitt did what it needed to do to hold off Georgia Tech and advance to the quarterfinals of the ACC Tournament. On today's Morning Pitt, we're talking about the good and the bad from the Panthers' win and how they look heading into tough matchup with Duke.

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