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The Morning Pitt: Moving on to the semifinals
Chris Peak
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Panther-lair
Publisher
Powered by a 30-point game from Ishmael Leggett and some masterful defense, Pitt beat Wake Forest 81-69 on Thursday. Now the Panthers get No. 1 seed North Carolina tonight, and on today's Morning Pitt, we're looking at the win over Wake, the game against UNC and a lot more.
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