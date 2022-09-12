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The Morning Pitt: Monday thoughts on Saturday's loss

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Two days after Pitt's first loss of the season, we're looking back at the Panthers' performance against Tennessee on Saturday, with thoughts on missed opportunities, offensive standouts, an impressive defensive performance and more.

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