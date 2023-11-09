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The Morning Pitt: Making the most of the final three games

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt has three games left in the 2023 season - what can the Panthers realistically hope to accomplish against Syracuse, Boston College and Duke? We're looking at the goals on today's Morning Pitt.

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