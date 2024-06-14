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The Morning Pitt Mailbag: WR targets, W/L predictions and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

In this week's Morning Pitt Mailbag, we're taking questions on Pitt's receiver targets, a prediction for the season, the most memorable recruits and a lot more with questions from Pitt fans on the message boards at Panther-Lair.com.

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