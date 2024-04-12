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The Morning Pitt Mailbag: Will the new offense work?
Chris Peak
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Panther-lair
Publisher
Will Pitt's new offense work? Should Pat Narduzzi have an associate head coach? What will be Jorge Diaz Graham's role next season? Answers to those questions and more in this week's Morning Pitt Mailbag.
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