PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
The Morning Pitt Mailbag: Who will be Pitt's leading receiver?
Chris Peak
•
Panther-lair
Publisher
In this week's Mailbag, we're taking questions from Pitt fans about the Panthers' receivers, Gavin Bartholomew's usage and a lot more.
Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.
PGlmcmFtZSB0aXRsZT0iRW1iZWQgUGxheWVyIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiBu
b25lOyIgc3JjPSIvL3BsYXkubGlic3luLmNvbS9lbWJlZC9lcGlzb2RlL2lk
LzMxNDUwNDgyL2hlaWdodC8xOTIvdGhlbWUvbW9kZXJuL3NpemUvbGFyZ2Uv
dGh1bWJuYWlsL3llcy9jdXN0b20tY29sb3IvODdBOTNBL3RpbWUtc3RhcnQv
MDA6MDA6MDAvcGxheWxpc3QtaGVpZ2h0LzIwMC9kaXJlY3Rpb24vYmFja3dh
cmQiIGhlaWdodD0iMTkyIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgc2Nyb2xsaW5nPSJubyIg
YWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSIiIHdlYmtpdGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0idHJ1
ZSIgbW96YWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSJ0cnVlIiBvYWxsb3dmdWxsc2NyZWVu
PSJ0cnVlIiBtc2FsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+Cjxi
cj4KCg==
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3BpdHRzYnVyZ2gucml2YWxz
LmNvbS9uZXdzL3RoZS1tb3JuaW5nLXBpdHQtbWFpbGJhZy13aG8td2lsbC1i
ZS1waXR0LXMtbGVhZGluZy1yZWNlaXZlci0iLAogICAgY3NfZnBpZDogJypu
dWxsJywKICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAnKm51
bGwnLAogICAgY3NfZnBkdDogJypudWxsJwogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigp
IHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0
IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlw
dCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2
ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRo
ZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNv
bS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZv
cmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxp
bWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2Mx
PTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnBpdHRzYnVyZ2gucml2
YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZ0aGUtbW9ybmluZy1waXR0LW1haWxiYWctd2hv
LXdpbGwtYmUtcGl0dC1zLWxlYWRpbmctcmVjZWl2ZXItJmM1PTIwMjI3MzMx
MzYmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0t
IEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK