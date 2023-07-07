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The Morning Pitt Mailbag: Top-20 classes, breakout players and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

What does Pitt need to do to get consistent top-20 classes? Are there any transfer receivers the Panthers could add? Who will be a breakout player? Answers to all of those questions and more in this week's Morning Pitt Mailbag.

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