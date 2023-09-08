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The Morning Pitt Mailbag: Receivers, Jurkovec, freshmen and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

In this week's Morning Pitt Mailbag, we're taking questions on Pitt's receivers, which freshmen will play, Phil Jurkovec's development and more.

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