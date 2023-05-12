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{{ timeAgo('2023-05-12 06:00:00 -0500') }} football Edit

The Morning Pitt Mailbag: Leading receivers, the ACC draw and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Who will be Pitt's leading receiver in 2023? Did the Panthers get a good draw in the ACC's new schedule format? What's the latest on quarterback recruiting? All that and more in this week's Morning Pitt Mailbag.

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