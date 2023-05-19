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The Morning Pitt Mailbag: Jurkovec's leadership, transfers and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

We've got some great questions in this week's Morning Pitt Mailbag, from Phil Jurkovec's leadership to transfer receivers, conference realignment and more.

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