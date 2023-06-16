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The Morning Pitt Mailbag: Hyped classes, Jurkovec, must-see games and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Which recruiting class had the Pitt staff excited? What does Phil Jurkovec need to avoid this season? How many snaps will Christian Veilleux play? What games are must-see this season? And what's the ideal death row meal? We're answering all of those questions and more in this week's Morning Pitt Mailbag.

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