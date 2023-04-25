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The Morning Pitt: Looking at Pitt's history of transfers

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

As Pitt continues to navigate the transfer portal, we're taking a look at Pat Narduzzi's history with transfers. How has the Panthers' head coach done with the nearly 40 transfers he has landed since 2015?

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