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The Morning Pitt: Let's talk about the defense

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

In the midst of a week dominated by talk about the quarterback, we're taking a brief detour to discuss Pitt's defense. From linebacker depth to missing pieces and a big challenge coming up, we've got a lot to get into with that side of the ball.

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