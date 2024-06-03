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The Morning Pitt: Legacy targets, camp standouts and more recruiting notes

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt held its first two prospect camps of the weekend, and we were in attendance for both. On today's Morning Pitt, we're talking about which recruits stood out, what names to know and a lot more.

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