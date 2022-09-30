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The Morning Pitt: Keys to Georgia Tech and more games to watch

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt opens ACC play against Georgia Tech at Acrisure Stadium on Saturday. What are the keys to the Panthers getting a win over the Yellow Jackets? And what other games do you need to be watching across the country? We've got the full breakdown on the Friday edition of the Morning Pitt.

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